Треш-блогершу из Прикамья Анастасию Брагину арестовали на 14 суток

Суд установил, что 19 июля в дневное время Брагина находилась на Волоколамском шоссе в полностью обнажённом виде. В постановлении суда говорится, что она допустила нарушение общественного порядка и выразила явное неуважение к обществу. Её действия признаны противоречащими общепринятым нормам поведения.