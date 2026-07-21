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Треш-блогершу из Прикамья Анастасию Брагину арестовали на 14 суток

Её действия признаны противоречащими общепринятым нормам поведения.

Тушинский районный суд Москвы назначил административный арест на 14 суток треш-блогерше из Пермского края Анастасии Брагиной.

Суд установил, что 19 июля в дневное время Брагина находилась на Волоколамском шоссе в полностью обнажённом виде. В постановлении суда говорится, что она допустила нарушение общественного порядка и выразила явное неуважение к обществу. Её действия признаны противоречащими общепринятым нормам поведения.

Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что Анастасию Брагину оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Подробнее про инцидент, из-за которого девушку арестовали — в материале.