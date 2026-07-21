«Стойленский ГОК» выиграл спор с «Уральской сталью» на 600 млн рублей

Пока опубликована только его резолютивная часть, мотивировичной нет. Постановление было принято 17 июля и вступило в законную силу в тот же день. «Уральская сталь» может обжаловать его в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев. Как сообщал «Ъ-Черноземье», первоначально в апреле белгородский арбитраж полностью удовлетворил иск Стойленского ГОКа к «Уральской стали».