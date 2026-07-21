Более 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия восстановили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

С начала 2026 года в Автозаводском районе провели масштабные дорожные работы, в ходе которых обновили более 35 тысяч квадратных метров покрытия. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Дорожные службы провели ямочный и карточный ремонт на ключевых проспектах района, включая Ленина, Кирова и Бусыгина, а также на улицах Веденяпина, Лескова, Дружаева, Мончегорской и других участках.
При формировании плана ремонта учитывалось мнение местных жителей. Благодаря этому была полностью реконструирована остановка «пос. Нагулино» вместе с пешеходными дорожками к ней. Основной объем работ пришелся на карточный ремонт горячей асфальтобетонной смесью, который охватил свыше 32 тысяч квадратных метров дорог.
Еще около 2 тысяч квадратных метров полотна восстановили традиционным ямочным методом, а более одной тысячи квадратных метров отремонтировали струйно-инъекционным способом с помощью патчера. На одной только улице Мончегорской локально устранили повреждения на площади свыше тысячи квадратных метров.
Кроме того, дорожники обновили тротуары на улицах Красноуральской и Автомеханической, а на улице Спутника уложили новый асфальт и установили «лежачих полицейских». В настоящее время благоустройство продолжается, что делает поездки и прогулки по району более комфортными и безопасными.
Ранее сообщалось, что комплекс дорожных работ проводится на Автозаводе в посёлке Новое Доскино.