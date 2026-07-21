Более 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия восстановили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

С начала 2026 года в Автозаводском районе провели масштабные дорожные работы, в ходе которых обновили более 35 тысяч квадратных метров покрытия. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Дорожные службы провели ямочный и карточный ремонт на ключевых проспектах района, включая Ленина, Кирова и Бусыгина, а также на улицах Веденяпина, Лескова, Дружаева, Мончегорской и других участках.