На Дону зарплаты в туризме и общепите выросли за год на 4%

Наибольший прирост зарплатных предложений специалисты зафиксировали у хостес — 31%, до 63,5 тыс. руб. Менеджеры по туризму получили прибавку в 18% — до 70 тыс. руб. Официанты, бармены и бариста стали зарабатывать на 13% больше: медиана по этой группе достигла 69,6 тыс. руб. Зарплаты уборщиков выросли на 14% — до 39,7 тыс. руб., менеджеров — на 9%, до 65,6 тыс. руб.