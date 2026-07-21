СМИ: Хегсет запросил $87,6 млрд на военную кампанию против Ирана

Хегсет выступит перед сенатским комитетом по ассигнованиям 21 июля. В центре внимания окажется дополнительное финансирование, однако главе Пентагона почти наверняка придется отвечать на вопросы о срыве перемирия, гибели американских военных в минувшие выходные и признаках эскалации конфликта.
Этот визит резко контрастирует с предыдущими выступлениями Хегсета в Конгрессе в середине мая. Тогда он заверял, что военная кампания идет строго по плану Трампа. После заключения сделки о перемирии и ее последующего отказа от ее соблюдения глава Пентагона перестал появляться на публике.
Журналисты отмечают, что война не нашла поддержки среди американцев и спровоцировала рост цен на энергоносители и товары по всему миру.
Вместе с Хегсетом отчет перед Конгрессом будет держать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По данным Bloomberg, последний раз они совместно проводили брифинг для СМИ 5 мая, а последнюю сводку операций Пентагон публиковал 6 апреля.
20 июля президент США Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил добиться больших потерь среди иранских солдат в ответ на гибель американских военных.
17 июля в Иордании в результате удара Ирана погибли двое американских военнослужащих. Еще один военный числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы.