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СМИ: Хегсет запросил $87,6 млрд на военную кампанию против Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет впервые за два месяца встретится с членами Конгресса. Цель его визита — добиться удовлетворения запроса Белого дома на дополнительные 87,6 миллиарда долларов для военной кампании против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Министр обороны США Пит Хегсет впервые за два месяца встретится с членами Конгресса. Цель его визита — добиться удовлетворения запроса Белого дома на дополнительные 87,6 миллиарда долларов для военной кампании против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Хегсет выступит перед сенатским комитетом по ассигнованиям 21 июля. В центре внимания окажется дополнительное финансирование, однако главе Пентагона почти наверняка придется отвечать на вопросы о срыве перемирия, гибели американских военных в минувшие выходные и признаках эскалации конфликта.

Этот визит резко контрастирует с предыдущими выступлениями Хегсета в Конгрессе в середине мая. Тогда он заверял, что военная кампания идет строго по плану Трампа. После заключения сделки о перемирии и ее последующего отказа от ее соблюдения глава Пентагона перестал появляться на публике.

Как отмечает Bloomberg, слушания могут прояснить, какие планы Пентагон строит на компанию в Иране — будет ли она краткосрочной операцией или перерастет в затяжные военные действия.

Журналисты отмечают, что война не нашла поддержки среди американцев и спровоцировала рост цен на энергоносители и товары по всему миру.

Вместе с Хегсетом отчет перед Конгрессом будет держать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По данным Bloomberg, последний раз они совместно проводили брифинг для СМИ 5 мая, а последнюю сводку операций Пентагон публиковал 6 апреля.

20 июля президент США Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил добиться больших потерь среди иранских солдат в ответ на гибель американских военных.

17 июля в Иордании в результате удара Ирана погибли двое американских военнослужащих. Еще один военный числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы.

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