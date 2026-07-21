СМИ: Хегсет запросил $87,6 млрд на военную кампанию против Ирана

Этот визит резко контрастирует с предыдущими выступлениями Хегсета в Конгрессе в середине мая. Тогда он заверял, что военная кампания идет строго по плану Трампа. После заключения сделки о перемирии и ее последующего отказа от ее соблюдения глава Пентагона перестал появляться на публике.