Пермский титан станет основой для нового медицинского сплава

Титановые сплавы являются фундаментом современной высокотехнологичной медицины. Технологическая цепочка для создания новейших медицинских изделий начинается в Пермском крае. В Березниках ВСМПО-АВИСМА производит титановую губку — сырье для всех медицинских сплавов. Ранее материалы для большинства эндопротезов и систем остеосинтеза поставляли на российский рынок западные компании.