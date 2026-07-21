Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский титан станет основой для нового медицинского сплава

Разработка ВСМПО-АВИСМА заменит существующие зарубежные аналоги.

Источник: Комсомольская правда

Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила новый титановый сплав VST-5. Сплав станет основой для медицинских имплантов в стоматологии и эндопротезировании. Разработка полностью заменит существующие зарубежные аналоги.

Сплав VST-5 сделает импланты одновременно пластичными и трещиностойкими. По информации краевого Минздрава, разработка проходит процедуру патентования в России. После его получения производители медицинских изделий смогут использовать сплав без ограничений.

Титановые сплавы являются фундаментом современной высокотехнологичной медицины. Технологическая цепочка для создания новейших медицинских изделий начинается в Пермском крае. В Березниках ВСМПО-АВИСМА производит титановую губку — сырье для всех медицинских сплавов. Ранее материалы для большинства эндопротезов и систем остеосинтеза поставляли на российский рынок западные компании.

Новая разработка позволит российским производителям получать титановый прокат и полуфабрикаты, а затем применять их в создании медицинской продукции вне зависимости от экспортных и регуляторных решений.