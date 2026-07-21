Пермский титан станет основой для нового медицинского сплава

Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила новый титановый сплав VST-5. Сплав станет основой для медицинских имплантов в стоматологии и эндопротезировании. Разработка полностью заменит существующие зарубежные аналоги.
Сплав VST-5 сделает импланты одновременно пластичными и трещиностойкими. По информации краевого Минздрава, разработка проходит процедуру патентования в России. После его получения производители медицинских изделий смогут использовать сплав без ограничений.
Титановые сплавы являются фундаментом современной высокотехнологичной медицины. Технологическая цепочка для создания новейших медицинских изделий начинается в Пермском крае. В Березниках ВСМПО-АВИСМА производит титановую губку — сырье для всех медицинских сплавов. Ранее материалы для большинства эндопротезов и систем остеосинтеза поставляли на российский рынок западные компании.
Новая разработка позволит российским производителям получать титановый прокат и полуфабрикаты, а затем применять их в создании медицинской продукции вне зависимости от экспортных и регуляторных решений.