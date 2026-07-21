Шанс для Моти и Кита: в Калининграде создают благотворительное котокафе для кошек из приютов (фото)

Без помощи Мотя, оставшись без тёплой шубки, в такую зиму, как в этом году, просто не выжила бы. Но ей повезло попасть в приют к Елене, а потом к Наташе. Сейчас она потихоньку выздоравливает, прекратила так сильно лизаться. Кожа ещё светится, так что пушистой кошку не назвать. Но более ласковую и тактильную мурлыку найти сложно. Мотя — не из тех, кто помнит причинённую людьми боль.