Семь жизней за сутки: свердловские хирурги установили новый рекорд

СОКБ № 1 остается единственным местом на Среднем Урале, где проходят подобные операции. Один из пациентов почти 20 лет зависел от аппарата диализа, другие боролись с терминальными стадиями цирроза или тяжелой сердечной недостаточностью. Сейчас все прооперированные находятся под присмотром врачей и идут на поправку, пишет «MK Урал».