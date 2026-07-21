Семь жизней за сутки: свердловские хирурги установили новый рекорд

СОКБ № 1 остается единственным местом на Среднем Урале, где проходят подобные операции. Один из пациентов почти 20 лет зависел от аппарата диализа, другие боролись с терминальными стадиями цирроза или тяжелой сердечной недостаточностью. Сейчас все прооперированные находятся под присмотром врачей и идут на поправку, пишет «MK Урал».
Пересадка костного мозга — процесс, требующий долгой подготовки и поиска «генетического близнеца» через Федеральный регистр, в то время как операции по пересадке других органов часто зависят от случая и времени появления донора.
«Свердловская область усиливает работу трансплантационной программы. В настоящее время выстраивается взаимодействие в данном направлении с другими медорганизациями региона, специалисты выезжают в больницы области для налаживания совместной деятельности, что приносит свои плоды», — приводит департамент информационной политики региона слова главврача СОКБ № 1 Игоря Трофимова.
С 1990 года в медучреждении провели 785 пересадок почки, с 2005 года — 228 пересадок печени, с 2006 года — 89 трансплантаций сердца. Направление трансплантации костного мозга, благодаря современному оснащению, развивается особенно динамично. Как сообщили в департаменте информполитики, с 1997 года врачи провели около 1 тысячи таких операций.
Ранее сообщалось, что за последние полтора года на капремонт медучреждений в Свердловской области выделили почти 7 млрд рублей. Подробнее об изменениях в системе здравоохранения рассказал губернатор Денис Паслер.