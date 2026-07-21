«Спартак» хочет оспорить судейство в матче за Суперкубок России против «Зенита»

Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» намеревается подать протест на работу судей в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита», который прошёл 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось вничью 1:1, а победитель определился в серии пенальти.
«Спартак» открыл счёт на 25 минуте, а «Зенит» смог ответить только в концовке матча благодаря пенальти, назначенному за игру рукой защитника «Спартака» Александера Джики в борьбе с нападающим Александром Соболевым. Соболев успешно реализовал удар с 11-метровой отметки.
После забитого гола Соболев начал провоцировать болельщиков красно-белых, что привело к бросанию бутылок на поле и потасовке. После произошедшего, перед началом серии пенальти, судьи решили не проводить жеребьёвку для определения ворот, в которые будут пробиваться удары. Все удары выполнялись в сторону «безопасных» ворот напротив фан-сектора сине-бело-голубых. В итоге «Зенит» выиграл серию пенальти со счётом 4:2.
Руководство «Спартака» выразило недовольство несколькими эпизодами матча. В частности, спорным моментом стал подкат Соболева против полузащитника Жедсона Фернандеша в первом тайме, который арбитр Евгений Буланов не признал нарушением. За VAR отвечал Сергей Карасёв.