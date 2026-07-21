«Спартак» хочет оспорить судейство в матче за Суперкубок России против «Зенита»

После забитого гола Соболев начал провоцировать болельщиков красно-белых, что привело к бросанию бутылок на поле и потасовке. После произошедшего, перед началом серии пенальти, судьи решили не проводить жеребьёвку для определения ворот, в которые будут пробиваться удары. Все удары выполнялись в сторону «безопасных» ворот напротив фан-сектора сине-бело-голубых. В итоге «Зенит» выиграл серию пенальти со счётом 4:2.