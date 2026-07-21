Госдума приняла закон о рубках погибших лесов на Байкале

Также вводится обязанность для арендаторов лесных участков в целях заготовки древесины обеспечивать таксацию лесов и планирование сохранения лесов в течение двух лет с даты заключения договора, если в отношении участка истек срок действия лесоустроительной документации. Неисполнение этой обязанности становится основанием для досрочного расторжения договора аренды. Кроме того, договоры аренды, заключенные до 1 сентября 2027 года, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями.