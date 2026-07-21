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Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады в ЕАО

Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в ЕАО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в Еврейской автономной области (ЕАО).

Глава государства во вторник встретился с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк в Кремле.

Глава региона рассказала, что за прошлый год в области вдвое нарастили темпы по капитальному ремонту школ. Кроме того, по ее словам, был отремонтирован детский сад. «Есть еще над чем работать… Детские сады и школы надо приводить в порядок», — отметил Путин.