Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады в ЕАО

Глава региона рассказала, что за прошлый год в области вдвое нарастили темпы по капитальному ремонту школ. Кроме того, по ее словам, был отремонтирован детский сад. «Есть еще над чем работать… Детские сады и школы надо приводить в порядок», — отметил Путин.