Путепровод перед Вогрэсовским мостом в Воронеже может разрушиться

Распоряжение предписывает «привлечь к проведению мероприятий по недопущению дальнейшего разрушения конструктивных элементов путепровода необходимые силы и средства ВГЗЧС». Городскому управлению по делам ГО и ЧС поручили отправить на место оперативную группу для оценки обстановки и координации дальнейших действий. Управление дорожного хозяйства, в соответствии с распоряжением мэра, должно обеспечить заключение контракта с единым поставщиком (закупка для ликвидации чрезвычайной ситуации) для замены деформационного шва и восстановления укрепления конуса путепровода.