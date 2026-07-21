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Путепровод перед Вогрэсовским мостом в Воронеже может разрушиться

Режим повышенной готовности установлен в Воронеже для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (ВГЗЧС) в связи с аварийной ситуацией в районе путепровода по улице 20-летия Октября (через улицу Грамши). Соответствующее распоряжение мэра города Сергея Петрина опубликовали 21 июля на сайте городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

Режим повышенной готовности установлен в Воронеже для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (ВГЗЧС) в связи с аварийной ситуацией в районе путепровода по улице 20-летия Октября (через улицу Грамши). Соответствующее распоряжение мэра города Сергея Петрина опубликовали 21 июля на сайте городской администрации.

На объекте зафиксировали размыв конуса насыпи путепровода с оголением свай устоя. По данным мэрии, это может привести к обрушению конструкции. Режим повышенной готовности, согласно документу, был введен «в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением конструктивных элементов путепровода и возможным нанесением ущерба жизни и здоровью граждан города Воронежа».

Распоряжение предписывает «привлечь к проведению мероприятий по недопущению дальнейшего разрушения конструктивных элементов путепровода необходимые силы и средства ВГЗЧС». Городскому управлению по делам ГО и ЧС поручили отправить на место оперативную группу для оценки обстановки и координации дальнейших действий. Управление дорожного хозяйства, в соответствии с распоряжением мэра, должно обеспечить заключение контракта с единым поставщиком (закупка для ликвидации чрезвычайной ситуации) для замены деформационного шва и восстановления укрепления конуса путепровода.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже, скорее всего, не будут восстановлены в этом году. Городской администрации предстоят судебные тяжбы и оптимизма у мэрии мало, заявил Сергей Петрин.

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