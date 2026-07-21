«Крайне тяжелый день»

Наибольшее число жертв за понедельник повлек удар дрона по пассажирскому автобусу в приграничном городе Шебекино. Погибли четыре женщины и 16-летний ребенок, ранения получили 27 человек, в том числе подросток. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в медицинских учреждениях. После других атак дронов в городе легкие ранения получили три человека, в том числе два бойца самообороны. В трех селах Шебекинского округа в результате ударов беспилотников по автомобилям пострадали еще три человека, один из них был госпитализирован.