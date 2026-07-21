Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новую семейную налоговую выплату назначили более одному миллиону родителей в России, воспитывающим свыше 2,2 миллиона детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».
«Я хочу сказать, что на сегодняшний день уже назначено более одного миллиона таких выплат для более чем 2,2 миллионов детей», — сказала Голикова в ходе мероприятия.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца — до 1 октября 2026 года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов.