Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца — до 1 октября 2026 года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов.