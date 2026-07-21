Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

Голикова: более миллионам родителей назначили новую семейную налоговую выплату.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новую семейную налоговую выплату назначили более одному миллиону родителей в России, воспитывающим свыше 2,2 миллиона детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».

«Я хочу сказать, что на сегодняшний день уже назначено более одного миллиона таких выплат для более чем 2,2 миллионов детей», — сказала Голикова в ходе мероприятия.

В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца — до 1 октября 2026 года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше