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В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По данным властей, над городом работают силы ПВО. Таганрожцев призывают покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Местным жителям также напомнили о категорическом запрете на фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны и возможных последствий атаки. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или по номеру службы экстренного реагирования — 112. Горожан призывают проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Милютинском районе после ночной атаки дронов загорелся лес.

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