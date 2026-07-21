Хватит одной жалобы. Какие заборы на даче могут снести по решению суда

Поставить забор на даче — дело, кажется, нехитрое: выкопал ямы, забетонировал столбы, прикрутил профнастил и живёшь как в крепости. Но земельные споры потому и не утихают десятилетиями, что межа — это не просто линия на карте, а юридическая граница, за которую нельзя заступать ни на сантиметр. Одно неверное движение — и вот уже сосед вызывает кадастрового инженера, пишет претензию, а затем и исковое заявление. И неважно, стоял ли старый штакетник ещё при прошлом хозяине и договаривались ли вы о чём-то устно за чашкой чая: суд будет смотреть исключительно на координаты из Единого государственного реестра недвижимости.