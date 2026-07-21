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Голикова напомнила, что обследования в центрах долголетия стали бесплатными

Голикова: обследования в центрах здорового долголетия бесплатными с 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обследования в центрах медицины здорового долголетия с 2026 года бесплатны, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В ходе тематической встречи «Родина — это люди. Здоровая семья» Голикова сообщила, что правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия.

«Мы эту работу начали с 2026 года. 2026 год у нас является переходным, и каждый регион должен в своем регионе открыть такие центры здорового долголетия для того, чтобы они были доступны для граждан. А главное — с 2026 года и далее обследования в них бесплатны», — сказала Голикова.

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