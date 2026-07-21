Экспериментальная терапия помогла подростку с тяжелой формой эпилепсии в США

Американские и австралийские биологи предположили, что эти проблемы можно подавить, если «отключить» мутантную версию гена SCN2A и заставить клетки мозга использовать только вторую копию данного участка ДНК, расположенную на другой хромосоме. Руководствуясь этой идеей, исследователи заручились поддержкой родителей двух мальчиков 9 и 14 лет, подготовили олигонуклеотиды, «отключающие» характерные для этих пациентов мутантные формы SCN2A. Эти короткие цепочки ДНК периодически вводились в спинномозговую жидкость пациентов на протяжении двух лет, а ученые отслеживали изменения в поведении мальчиков и в работе их мозга. Терапия оказалась эффективной — она заметным образом (на 26%) снизила частоту припадков у младшего мальчика и почти полностью подавила их у старшего.