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В Петербурге неожиданно умер основной акционер «Первого Спецтранса»

Стратегическому руководителю важной компании мусорного рынка Ленобласти Константину Язеву было 49 лет.

Источник: АО «Автопарк №1 «Спецтранс»

В Петербурге скоропостижно скончался основной акционер и стратегический руководитель АО «Автопарк № 1 “Спецтранс” Константин Язев. Ему было всего 49 лет.

Как со ссылкой на пресс-службу ГК «Первый спецтранс» сообщает «Петербургский дневник», несмотря на трагедию, операционная деятельность компании продолжается в штатном режиме. Управленческая команда, с формированная Константином Анатольевичем, обеспечивает непрерывность производственных процессов и выполнение всех обязательств перед сотрудниками, партнерами и жителями города, заявили в АО «Автопарк № 1 “Спецтранс”.

Константин родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 1998 году пришёл на механический завод «Спецтранс», а с 2003 года работал в АО «Автопарк № 1 “Спецтранс”. Начал он с должности замначальника отдела эксплуатации, потом стал заместителем гендиректора по развитию, а затем — исполнительным директором. Год назад Язев возглавил совет директоров акционерного общества.

«При непосредственном участии Константина Анатольевича предприятие внедряло современные технологии в сфере транспортирования, обработки и утилизации отходов, развивало автоматизированные системы управления и логистики, реализовывало проекты по сортировке и переработке отходов», — сообщили его коллеги.

Также известно, что за многолетний труд и вклад в развитие отрасли Язев награжден грамотой губернатора Петербурга и удостоен звания почётного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Согласно данным системы СПАРК, Константину Язеву принадлежало больше 40% АО «Автопарк № 1 Спецтранс». А чуть меньше 9% — его отцу, Анатолию Язеву.

«Для коллектива компании его уход стал тяжёлой личной утратой. Константин Анатольевич искренне любил предприятие и относился к коллективу как ко второй семье. АО “Автопарк № 1 “Спецтранс” выражает глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Константина Анатольевича”, — заключили его коллеги.

О причинах смерти, дате и месте прощания с Константином Язевым не сообщается.

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