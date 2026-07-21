В Петербурге неожиданно умер основной акционер «Первого Спецтранса»

Константин родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 1998 году пришёл на механический завод «Спецтранс», а с 2003 года работал в АО «Автопарк № 1 “Спецтранс”. Начал он с должности замначальника отдела эксплуатации, потом стал заместителем гендиректора по развитию, а затем — исполнительным директором. Год назад Язев возглавил совет директоров акционерного общества.