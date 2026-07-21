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В России еще на пять лет продлили «гаражную амнистию»

«Гаражную амнистию», позволяющую россиянам без лишних препон оформить в собственность не только гаражи.

«Гаражную амнистию», позволяющую россиянам без лишних препон оформить в собственность не только гаражи, но и землю под ними, продлили до 2031 года.

— Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении изменения в Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» в части продления упрощенного порядка оформления земельных участков под гаражами, — сообщили в пресс-службе законодательного органа. — Закон продлевает «гаражную амнистию», срок которой истекает 1 сентября 2026 года, еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года.

За время действия амнистии, под действие которой попадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса и не признанные самовольными постройками, ею воспользовались более 746 тысяч жителей из разных уголков страны. По предварительным оценкам автора поправок, председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, в ближайшие пять лет в собственность по упрощенной системе могут уйти еще не менее 500 тысяч объектов.

Напомним, что после оформления права собственности владельцы гаражей могут распоряжаться ими в полной мере — дарить детям, передавать по наследству и рассчитывать на компенсацию, если участок понадобится городу.

При этом выгоду от узаконивания получают не только автомобилисты, но и государство — земля перестает быть бесхозной и, получая официального владельца, облагается налогами.

Фото Павла Мирошкина.

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