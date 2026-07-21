В России еще на пять лет продлили «гаражную амнистию»

За время действия амнистии, под действие которой попадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса и не признанные самовольными постройками, ею воспользовались более 746 тысяч жителей из разных уголков страны. По предварительным оценкам автора поправок, председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, в ближайшие пять лет в собственность по упрощенной системе могут уйти еще не менее 500 тысяч объектов.