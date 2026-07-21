В татарстанской деревне Аш-Бузи установили базовую станцию связи

Доступ к качественной связи и мобильному интернету получили жители деревни Аш-Бузи и соседних населенных пунктов в Республике Татарстан. Станцию базовой связи установили в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Деревня Аш‑Бузи расположена примерно в 150 км от столицы Татарстана. В населенном пункте функционируют школа, детский сад, клуб, библиотека, мечеть и торговые точки. Инженеры оператора построили объект связи, работающий в нескольких частотных диапазонах. Благодаря этому он обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачу данных не только на территории поселения, но и в соседних населенных пунктах, а также на участках автодорог в радиусе до 10 км. В общей сложности качество цифровых услуг улучшилось более чем для тысячи человек.
«Мы продолжаем совместную работу с операторами по расширению покрытия сети в районах республики. Для нас важно, чтобы жители в любом уголке Татарстана могли комфортно учиться, работать, получать государственные услуги и оставаться на связи со своими близкими. Благодаря запуску новой базовой станции более тысячи жителей Кукморского района получили доступ к современным цифровым сервисам», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев.
Запуск объекта связи стал логичным продолжением программы по развитию сети в небольших населенных пунктах республики. С начала года новую инфраструктуру построили в деревнях Кукморского, Пестречинского, Лаишевского и Зеленодольского районов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.