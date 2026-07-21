В татарстанской деревне Аш-Бузи установили базовую станцию связи

Деревня Аш‑Бузи расположена примерно в 150 км от столицы Татарстана. В населенном пункте функционируют школа, детский сад, клуб, библиотека, мечеть и торговые точки. Инженеры оператора построили объект связи, работающий в нескольких частотных диапазонах. Благодаря этому он обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачу данных не только на территории поселения, но и в соседних населенных пунктах, а также на участках автодорог в радиусе до 10 км. В общей сложности качество цифровых услуг улучшилось более чем для тысячи человек.