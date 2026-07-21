Экскурсии на ретроэлектричке запустили в Нижегородской области

Состав отправляется из Нижнего Новгорода в 18:22, прибывает в Дзержинск в 18:57. Помимо экскурсии, пассажиры могут проникнуться атмосферой советского прошлого в четырех тематически оформленных вагонах — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». В них отображены не только известные сцены и кадры, но и всеми узнаваемые предметы быта и интерьера, которые помогут окунуться в эпоху советских кинематографа, мультипликации и музыки. Помимо аутентичного визуального оформления, в вагонах размещены подлинные предметы советской эпохи.