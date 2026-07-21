Экскурсии на ретроэлектричке запустили в Нижегородской области

Ретроэлектропоезд «Красная птица» с атмосферой советского прошлого запустили в Нижегородской области. Отправиться в путешествие с экскурсией можно 21 и 22 июля, инициатива реализуется в поддержку национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экскурсия для пассажиров тематического ретроэлектропоезда состоится в пути следования по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород. Во время поездки туристы познакомятся с историей и современным этапом развития Горьковской железной дороги, интересными фактами об электропоездах, в том числе об истории и реставрации «Красной птицы», а также послушают увлекательный рассказ о различных объектах, встречающихся на пути между двумя городами.
Состав отправляется из Нижнего Новгорода в 18:22, прибывает в Дзержинск в 18:57. Помимо экскурсии, пассажиры могут проникнуться атмосферой советского прошлого в четырех тематически оформленных вагонах — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». В них отображены не только известные сцены и кадры, но и всеми узнаваемые предметы быта и интерьера, которые помогут окунуться в эпоху советских кинематографа, мультипликации и музыки. Помимо аутентичного визуального оформления, в вагонах размещены подлинные предметы советской эпохи.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.