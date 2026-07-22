Mail и Периодика: фото с семьей — самые ценные для россиян кадры из путешествий

«Путешествия дарят одни из самых ярких воспоминаний, поэтому пользователям важно не только сохранить их, но и иметь возможность возвращаться к ценным моментам спустя годы. Мы видим, что сегодня люди все чаще сочетают цифровые и печатные форматы хранения — при этом один дополняет другой. Облачное хранилище помогает бережно сохранить весь архив путешествий без ограничений и делиться воспоминаниями с близкими, а фотокниги позволяют выделить самые дорогие сердцу кадры и превратить их в личную историю. Вместе эти форматы помогают не только сохранить важные моменты, но и заново переживать связанные с ними эмоции», — комментирует руководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев.