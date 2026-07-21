В Красноярске директор учебного центра получил 6 лет колонии за поддельные документы для коммерсантов

В Красноярске вынесли приговор 47-летнему директору учебного центра. Его признали виновным в коммерческом подкупе и подделке документов.
По данным суда, с 2022 по 2024 год мужчина получал деньги от руководителей коммерческих организаций. За это он изготавливал и выдавал поддельные документы об образовании для их сотрудников. Фактически работники обучение не проходили, а их знания никто не проверял. При этом на руках у них появлялись документы о профессиональной подготовке по разным программам.
Общая сумма полученных денег превысила 280 тыс. рублей. С учетом позиции Красноярской транспортной прокуратуры суд назначил мужчине 6 лет колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф 800 тыс. рублей. Кроме того, осужденному на 4 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управленческими полномочиями в коммерческих организациях в сфере образования.
Суд также постановил конфисковать в доход государства сумму, равную размеру полученного коммерческого подкупа.
Дело рассматривали по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, который дает права, а также использование или сбыт такого документа) и п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение денег в коммерческой организации за действия в интересах дающего).