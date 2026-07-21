В Красноярске директор учебного центра получил 6 лет колонии за поддельные документы для коммерсантов

По данным суда, с 2022 по 2024 год мужчина получал деньги от руководителей коммерческих организаций. За это он изготавливал и выдавал поддельные документы об образовании для их сотрудников. Фактически работники обучение не проходили, а их знания никто не проверял. При этом на руках у них появлялись документы о профессиональной подготовке по разным программам.