В Барде продается объект культурного наследия

Как сообщает краевое минимущество, объект представляет собой одноэтажное кирпичное здание общей площадью 464 кв. м, построенное в 1908 году. С приходом советской власти в 1918 году здесь разместился волостной совет крестьянских депутатов. Здание сохранило исторический облик и является элементом историко-культурного наследия региона.