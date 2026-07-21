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В подмосковных Люберцах обновят детский сад на улице Коммунистической

Там будут заменены все инженерные коммуникации и сантехника.

Детский сад на улице Коммунистической в Люберцах Московской области капитально ремонтируют в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Строительная готовность дошкольного учреждения превысила 50%, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

На объекте активно ведутся отделочные работы. Снаружи специалисты утепляют здание и обшивают его вентилируемым фасадом. Кровельные и гидроизоляционные работы уже полностью завершены. Также специалисты провели остекление и установили системы отопления, подключив новые батареи.

В результате капитального ремонта в здании детского сада будут заменены все инженерные коммуникации и сантехника. Кроме того, планируется модернизация пищеблока, замена оборудования и мебели. Ремонтные работы проходят на площади 1711 кв. м силами 24 рабочих. Открытие учреждения запланировано на 2026 год.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.