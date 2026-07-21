Червивые персики привезли в Краснодар из Узбекистана. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В Краснодар доставили 1,47 тонны персиков и 11,8 тонны нектаринов. Но при проверке в них обнаружили четыре живые гусеницы восточной плодожорки — карантинного для РФ объекта.
«С целью предотвращения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории страны зараженные партии подкарантинной продукции были обеззаражены», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.