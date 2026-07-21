Воронежцев пугают фейком про невозможность безналичной оплаты на АЗС

Информация о том, что на автозаправочных станциях Воронежской области невозможно оплатить бензин банковскими картами появилась в одном из мессенджеров. Она является недостоверной, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» во вторник, 21 июля.
На самом деле никаких проблем с безналичной оплатой горючего в регионе нет. Ситуация стабильная, терминалы работают в штатном режиме.
Целью распространяемого фейка является создание искусственного ажиотажа. Увидев подобные сообщения, люди массово начнут снимать наличные.