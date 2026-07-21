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Воронежцев пугают фейком про невозможность безналичной оплаты на АЗС

Недостоверная информация появилась в одном из мессенджеров.

Источник: АиФ Воронеж

Информация о том, что на автозаправочных станциях Воронежской области невозможно оплатить бензин банковскими картами появилась в одном из мессенджеров. Она является недостоверной, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» во вторник, 21 июля.

На самом деле никаких проблем с безналичной оплатой горючего в регионе нет. Ситуация стабильная, терминалы работают в штатном режиме.

Целью распространяемого фейка является создание искусственного ажиотажа. Увидев подобные сообщения, люди массово начнут снимать наличные.