Володин рассказал, за что мигрантам грозит выдворение из России

«Все это стало достаточно эффективно администрироваться. А сейчас мы с вами еще ряд решений примем с тем, чтобы другие лазейки взять и перекрыть. Ну и, конечно, чтобы человек, который приехал в страну, не вел себя по-хамски. Вот, собственно, об этом сегодняшний закон. Он требует от мигранта одного: соблюдать российское законодательство и вести себя корректно», — подчеркнул он.