Красноярские полицейские проверили законность пребывания в регионе 60 мигрантов

Красноярские полицейские провели профилактический рейд «Мигрант» на стройках и фермах Ленинского района краевого центра. Помогали правоохранителям дружинники. Всего проверку прошли 60 иностранцев. Больше половины из них (37 человек) были доставлены для разбирательства в отдел по вопросам миграции. По итогу четверо помещены в Центр временного содержания иностранных граждан краевого главка МВД, а 14-летний подросток направлен в КГКУ «Краевой центр семьи и детей». Административные протоколы составлены по таким нарушениям, как отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в России, повторное за год незаконное осуществление трудовой деятельности, незаконное привлечение к трудовой деятельности. Кроме этого, в ходе проверки жилого сектора сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорят в полиции. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателей, без необходимых документов нанявших мигрантов на работу.