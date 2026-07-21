Врач развенчала миф об опасности многократной флюорографии и КТ

По словам врача, нагрузка от рентгена и компьютерной томографии измеряется в миллизивертах и безопасна при обоснованном назначении. Она отметила, что ждать между процедурами не обязательно, если они необходимы по медицинским показаниям. Современная лучевая диагностика руководствуется принципом ALARA — подвергаться минимальному облучению, насколько это разумно, и получить опасную дозу при диагностике практически невозможно, заключила Ягубова.