Госдума приняла закон об упрощении регистрации судов

Кроме того, вводится мореходная книжка — документ о работе моряка на судне. Ее будут выдавать гражданам РФ, иностранцам и лицам без гражданства с ВНЖ при наличии удостоверения личности моряка. Книжка должна будет находиться у члена экипажа при выходе в море. Форму, порядок выдачи, заполнения и хранения утвердит Минтранс. Выдачей займутся подведомственные Росморречфлоту организации.