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На Урале в 3 раза увеличили производство автомобильных катализаторов

Показатель вырос до 2,4 млн единиц в год.

Источник: Национальные проекты России

Компания «Экоальянс», входящая в топливный дивизион «Росатома», запустила в Новоуральске Свердловской области новые производственные линии по выпуску автомобильных катализаторов. Благодаря реализации инвестиционного проекта предприятие увеличило производственные мощности в 3 раза — до 2,4 миллиона каталитических блоков в год, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Новые линии позволят обеспечить отечественных производителей легковых и грузовых автомобилей российскими катализаторами, соответствующими современным экологическим стандартам. Продукция предприятия уже поставляется на конвейеры ведущих российских автозаводов и используется в том числе при производстве автомобилей Aurus.

«Мы последовательно создаем условия для реализации крупных промышленных проектов и выпуска новой импортозамещающей продукции. Запуск новых линий в Новоуральске — показательный результат взаимодействия предприятия, федерального Фонда развития промышленности и региона. Для нас это новые компетенции, дополнительные налоговые поступления и устойчивое развитие промышленности», — сказал глава Свердловской области Денис Паслер.

В соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и за счет средств льготного займа предприятие приобрело три автоматизированные производственные линии: 2 линии по выпуску катализаторов для легковых и грузовых автомобилей общей мощностью 2,4 миллиона изделий в год, а также линию упаковки готовой продукции. Использование новых каталитических блоков позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 90−98%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.