На Урале в 3 раза увеличили производство автомобильных катализаторов

В соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и за счет средств льготного займа предприятие приобрело три автоматизированные производственные линии: 2 линии по выпуску катализаторов для легковых и грузовых автомобилей общей мощностью 2,4 миллиона изделий в год, а также линию упаковки готовой продукции. Использование новых каталитических блоков позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 90−98%.