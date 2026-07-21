Собянин: проходку тоннелей между «Щелковской» и «Гольяново» завершили

«Завершена проходка от “Щелковской” до “Гольяново”. Прошли оба тоннеля. Сегодня щит должен выйти уже здесь, на станции “Гольяново”. Дальше предстоит строительство самой станции, обустройство инженерных систем. В 2028 году станция должна принять пассажиров», — рассказал Собянин.
Проходка правого перегонного тоннеля длиной 1,67 км между станциями «Щелковская» и «Гольяново» велась с февраля по июль этого года щитом «Юлия», дополнили в столичной мэрии. Трасса тоннеля пролегает под проезжей частью Уральской и Уссурийской улиц, площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. Максимальная глубина залегания составляет 19 м.
Протяженность нового участка Арбатско-Покровской линии с учетом оборотных тупиков достигнет 2,6 км, сообщили в мэрии Москвы. Станция «Гольяново» будет расположена вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинская и Хабаровская. Станция проектируется с островной платформой и двумя подземными вестибюлями с выходами на обе стороны Уссурийской улицы, заметили в мэрии.
Как объяснили в пресс-службе мэра Москвы, поскольку в Гольянове расположено крупное научно-производственное предприятие «Геофизика-космос», производящее системы навигации космических аппаратов, дизайн интерьеров новой станции планируется посвятить космической тематике. Ее вестибюли оформят в футуристичном стиле с применением четких геометрических форм.
Открытие новой станции Арбатско-Покровской линии улучшит транспортное обслуживание района Гольяново с населением более 160 тысяч москвичей, подчеркнули в столичной мэрии. Нагрузка на станцию «Щелковская» при этом снизится на 30% — с 79 до 61 тысячи пассажиров в сутки.
На данный момент Арбатско-Покровская линия с 22 станциями является самым протяженным радиусом московского метро длиной более 45 км и связывает 14 районов города с общим населением 1,5 млн жителей. Ежедневно Арбатско-Покровской линией пользуются свыше 750 тысяч пассажиров. В результате строительства «Гольяново» протяженность ветки достигнет 47,7 км, число станций увеличится до 23, а пассажиропоток — до 790 тыс. человек в сутки.