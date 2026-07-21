Собянин: проходку тоннелей между «Щелковской» и «Гольяново» завершили

На данный момент Арбатско-Покровская линия с 22 станциями является самым протяженным радиусом московского метро длиной более 45 км и связывает 14 районов города с общим населением 1,5 млн жителей. Ежедневно Арбатско-Покровской линией пользуются свыше 750 тысяч пассажиров. В результате строительства «Гольяново» протяженность ветки достигнет 47,7 км, число станций увеличится до 23, а пассажиропоток — до 790 тыс. человек в сутки.