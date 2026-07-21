Красноярские канализации защитят от салфеток и тряпок специальными фильтрами

Сейчас защитное оборудование ставят в отдельном здании. Это мощные решетки, которые процеживают стоки, а также два пресса, которые отжимают выловленный мусор. Напомним, станция на Маерчака обслуживает огромную территорию: весь Октябрьский район, большую часть Железнодорожного, а также новые жилые комплексы Красноярска. За сутки насосы перекачивают на очистку больше 65 тысяч кубометров грязной воды, которую сливают горожане. И пока идет модернизация работу станции не останавливали ни на день, чтобы жители не остались без воды и работающей канализации.