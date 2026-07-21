Эксперт Шихов: сухую осень в Пермском крае ждать не стоит

«Склоняюсь к мысли, что это маловероятно. Нынешняя влажная аномалия, возможно, компенсирует засуху 2022−2023 годов, когда в некоторых районах Прикамья с апреля по сентябрь не было существенных осадков. Но это не значит, что осень будет сухой», — отметил Андрей Шихов.