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Эксперт Шихов: сухую осень в Пермском крае ждать не стоит

Учёный считает, что аномальные половодья своеобразный «ответ» на экстремальную засуху 2022−23 годов.

Сухой осени, которая компенсировала бы аномальные ливни, ждать не стоит, заявил в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» доктор географических наук Андрей Шихов.

Пермский край переживает один из самых влажных периодов XXI века. Однако сейчас погода меняется: на смену циклонам приходит антициклон, и ближайшие семь дней в регионе будет сухо и тепло — днём до +31°С, что поможет немного осушить перенасыщенную влагой почву.

Тем не менее рассчитывать на то, что влажное лето компенсируется сухой осенью, не стоит.

«Склоняюсь к мысли, что это маловероятно. Нынешняя влажная аномалия, возможно, компенсирует засуху 2022−2023 годов, когда в некоторых районах Прикамья с апреля по сентябрь не было существенных осадков. Но это не значит, что осень будет сухой», — отметил Андрей Шихов.

Напомним, в Октябрьском районе Прикамья за неделю выпало более 180 мм осадков — больше двух месячных норм. Пик пришёлся на пятницу, когда за сутки вылилось рекордные 123 мм. Учёные называют этот ливень сильнейшим в регионе в текущем столетии.