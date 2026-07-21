185 нижегородских выпускников не преодолели минимальный порог ЕГЭ

В ведомстве уточнили, что речь идет о случаях, когда выпускники не смогли выполнить требования, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Повторно сдать русский язык и математику можно уже этой осенью. Если же минимальный балл не набран по предмету, выбранному по желанию, пересдача будет возможна только в 2027 году.