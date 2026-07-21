В Уфе начали проектировать Центр настольного тенниса

«Наша Ассоциация любителей настольного тенниса появилась в 2018 году, сначала в наших рядах было всего десять человек, сейчас уже несколько сотен. Сегодня мы собрались на очередной любительский турнир. Снова окунемся в этот прекрасный вид спорта. Кроме того, мы проводим турниры для ветеранов СВО по направлению инвалидность. Спорт для бойцов — не только способ реабилитации после ранения, но и возможность круто изменить свою жизнь. В целом, людям нравится настольный теннис, они быстро приспосабливаются к этому виду спорта. И вижу огонь в глазах людей, стремление, развитие. Это самое главное для нашего сообщества», — говорит Марк.