В Уфе начали проектировать Центр настольного тенниса

Центр настольного тенниса площадью 2 тысячи кв. метров расположится в микрорайоне Затон рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Тем временем, любители этого вида спорта активно готовятся к открытию объекта: проводят турниры, собирают единомышленников со всей страны, обмениваются опытом. Одним из таких энтузиастов является спортивный функционер из Уфы Марк Калимуллин.
Под началом Марка Калимуллина в республике собралась огромная армия любителей настольного тенниса. В этом сообществе насчитывается более 500 человек, среди которых кандидаты в мастера спорта, разрядники, начинающие спортсмены. Как рассказал «Башинформу» Калимуллин, настольный теннис — это самый доступный вид спорта, благодаря которому можно быстро укрепить здоровье и восстановить силы.
«Наша Ассоциация любителей настольного тенниса появилась в 2018 году, сначала в наших рядах было всего десять человек, сейчас уже несколько сотен. Сегодня мы собрались на очередной любительский турнир. Снова окунемся в этот прекрасный вид спорта. Кроме того, мы проводим турниры для ветеранов СВО по направлению инвалидность. Спорт для бойцов — не только способ реабилитации после ранения, но и возможность круто изменить свою жизнь. В целом, людям нравится настольный теннис, они быстро приспосабливаются к этому виду спорта. И вижу огонь в глазах людей, стремление, развитие. Это самое главное для нашего сообщества», — говорит Марк.
В последние годы в республике количество желающих заниматься настольным теннисом растет в геометрической прогрессии. По словам Марка, на любительские турниры сегодня собираются по 200−300, а то и 500 спортсменов. Однако теннисисты сталкиваются с острой нехваткой специализированных помещений для тренировок и соревнований. Именно эту задачу должен решить новый Центр настольного тенниса.
Тренер по настольному теннису Айбулат Гайсин выразил надежду, что новый Центр сделает настольный теннис по-настоящему массовым.
«Сейчас в городе открываются много клубов настольного тенниса, но они не решают задачу массового развития этого вида спорта. Чтобы развивать этот спорт, нужно сделать его доступным для всех. Любой желающий должен иметь возможность прийти в Центр, прикоснуться к этому спорту, поиграть. Это важный проект, который позволит нашему населению оздоравливаться и отдыхать, развивать за счёт спорта свои навыки, находить новые интересы и знакомства», — сказал Айбулат Гайсин. «Новый Центр станет сердцем этой олимпийской дисциплины в Уфе. Здесь будут происходить выдающиеся спортивные события в настольном теннисе», — поделился Марк Калимуллин.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе дали старт строительству Центра настольного тенниса.