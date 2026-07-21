На севере Москвы открыли новый выезд на Алтуфьевское шоссе

«Проект по строительству новой улично-дорожной сети в Бутырском районе был реализован в два этапа: в 2024 году открыто движение транспорта по тоннелю, который связал улицы Складочную и Двинцев. Сейчас завершили работы над дорогой под железнодорожным путепроводом второго Московского центрального диаметра, благодаря чему соединили улицы Добролюбова и Складочную. Оба проекта интегрировали в существующую улично-дорожную сеть, за счет чего создали новый маршрут от Третьего транспортного кольца с возможностью выезда на Алтуфьевское шоссе», — рассказал Ефимов.