На севере Москвы открыли новый выезд на Алтуфьевское шоссе

Новую автомобильную дорогу построили в Бутырском районе Москвы, она связала Третье транспортное кольцо и Алтуфьевское шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Возведение в городе объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Проект по строительству новой улично-дорожной сети в Бутырском районе был реализован в два этапа: в 2024 году открыто движение транспорта по тоннелю, который связал улицы Складочную и Двинцев. Сейчас завершили работы над дорогой под железнодорожным путепроводом второго Московского центрального диаметра, благодаря чему соединили улицы Добролюбова и Складочную. Оба проекта интегрировали в существующую улично-дорожную сеть, за счет чего создали новый маршрут от Третьего транспортного кольца с возможностью выезда на Алтуфьевское шоссе», — рассказал Ефимов.
В рамках работ на объекте устроены удобные подъезды к производственным объектам, реконструированы перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, сделаны тротуары и установлены светофоры. Кроме того, там обустроили новые велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели, их интегрировали в действующую велосипедную сеть Бутырского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.