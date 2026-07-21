Эксперт раскрыл, когда Германия сможет создать ядерное оружие

По словам специалиста, хотя ФРГ и отказалась от атомных электростанций, исторический фундамент в этой области у нее серьезный, поэтому для Германии создать ядерную бомбу — задача вполне решаемая. Он напомнил, что к подобной цели уже почти пришел Третий рейх. Если Берлину окажут покровительство, например Соединенные Штаты, ядерное оружие может появиться в арсеналах бундесвера в пределах текущего десятилетия.