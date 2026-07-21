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Эксперт раскрыл, когда Германия сможет создать ядерное оружие

Германия способна обзавестись собственным ядерным оружием уже в ближайшие годы, если получит поддержку извне. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул: у страны хватает и технологий, и квалифицированных кадров, чтобы завершить этот процесс до 2030 года.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

По словам специалиста, хотя ФРГ и отказалась от атомных электростанций, исторический фундамент в этой области у нее серьезный, поэтому для Германии создать ядерную бомбу — задача вполне решаемая. Он напомнил, что к подобной цели уже почти пришел Третий рейх. Если Берлину окажут покровительство, например Соединенные Штаты, ядерное оружие может появиться в арсеналах бундесвера в пределах текущего десятилетия.

Дандыкин уточнил, что в Германии есть и нужные технологии, и специалисты. Однако, по его мнению, такой шаг станет прямым маршрутом к третьей мировой войне.

«Германия была инициатором двух мировых войн. Да, они закрыли все АЭС под влиянием зеленых. Но судьба заставила их возвращаться к тому, что было. К созданию Берлином ядерного оружия нужно относиться с должной ответственностью», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва учтет изыскания Германии в области ядерных вооружений при собственном военном планировании. Он добавил, что подобная активность ФРГ не стала для России сюрпризом.