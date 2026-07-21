В Калининграде мониторят дорожную ситуацию после введения ограничений на двухъярусном мосту

Власти Калининграда организовали мониторинг ситуации на дорогах после введения одностороннего движения на двухъярусном мосту. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 21 июля.
Мы сейчас будем смотреть, как складывается ситуация, где скапливаются пробки, что вообще будет происходить. Мы вводили уже некоторые ограничения по проезду через двухъярусный мост из-за его состояния. Убрали оттуда наш автобус, запретили движение грузового транспорта. Будем смотреть — может быть, направим движение в другую сторону или рассмотрим вариант реверсивного, — сказала Дятлова.
Глава администрации добавила, что программно-аппаратный комплекс, который ранее контролировал движение грузовиков по двухъярусному мосту, перенесут на эстакаду на Ленинском проспекте. Этот объект также находится в ограниченно-работоспособном состоянии, и власти следят за нагрузкой на сооружение.
«Мы весь грузовой транспорт перенаправим на Вторую эстакаду. Будем следить за этим, чтобы не было нарушений», — заявила Дятлова.
С 17 июля в Калининграде ввели одностороннее движение на двухъярусном мосту. Решение об ограничениях принял собственник объекта — компания «РЖД». Движение разрешено только со стороны Портовой в направлении Правой набережной.
Отметим, что вместо двухъярусного строят два новых моста через Преголю. Ранее существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать. В 2025 году губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу сооружения с профессиональным сообществом.
В 2025 году «Столичного реставрационного бюро» презентовало решения по частичному сохранению двухъярусного моста в Калининграде на заседании методического совета при региональной службе охраны памятников. В июне 2026-го проектная документация по заказу РЖД получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Рекомендованный вариант предполагает сохранение двух пролётов и трёх опор, а также башни на улице Портовой. Остальную часть двухъярусного моста хотят демонтировать.
В службе охраны памятников говорили, что вынесенный на обсуждение акт историко-культурной экспертизы вызывает вопросы. Решение по двухъярусному мосту и согласованию проекта будет принимать администрация Калининграда.
Двухъярусный мост построили в 1926 году. Изначально его оснастили горизонтальным механизмом, который обеспечивал поворот средней части на 90 градусов за три минуты. В 1945 году путепровод взорвали отступающие немецкие войска. В 1949-м его восстановили, а позднее сделали подъёмной центральную часть. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.