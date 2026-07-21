В Калининграде мониторят дорожную ситуацию после введения ограничений на двухъярусном мосту

Мы сейчас будем смотреть, как складывается ситуация, где скапливаются пробки, что вообще будет происходить. Мы вводили уже некоторые ограничения по проезду через двухъярусный мост из-за его состояния. Убрали оттуда наш автобус, запретили движение грузового транспорта. Будем смотреть — может быть, направим движение в другую сторону или рассмотрим вариант реверсивного, — сказала Дятлова.