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В Цимлянском районе вынесли приговор за покушение на дачу взятки сотрудникам ДПС

В Цимлянском районе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, подозреваемому по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Цимлянском районе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, подозреваемому по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

По данным правоохранителей, в феврале 2026 года в хуторе Крутой фигуранта остановили сотрудники ДПС. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола об административном правонарушении фигурант попытался передать полицейским 25 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности, однако сотрудники отказались от денег.

Подсудимому назначили 1,5 года колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб.