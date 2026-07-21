В Цимлянском районе вынесли приговор за покушение на дачу взятки сотрудникам ДПС

По данным правоохранителей, в феврале 2026 года в хуторе Крутой фигуранта остановили сотрудники ДПС. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола об административном правонарушении фигурант попытался передать полицейским 25 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности, однако сотрудники отказались от денег.