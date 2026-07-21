В школе № 120 Перми сменился директор

Ранее школу № 120 возглавлял Сергей Филиппов. Его трудовой договор не был продлен, поскольку учреждение не выполнило установленные целевые показатели. В 2026 году он стал первым директором школы в Перми, с которым департамент образования решил не продлевать контракт. При этом с остальными 19 руководителями городских школ, у которых завершился срок действия трудовых договоров, соглашения были продлены.