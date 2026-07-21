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В школе № 120 Перми сменился директор

Ранее школу № 120 возглавлял Сергей Филиппов.

Источник: Комсомольская правда

В пермской школе № 120, расположенной в Дзержинском районе на улице Рабочей, 13, назначили нового руководителя. С середины июля обязанности директора исполняет Ольга Модзгвришвили. Информацию подтвердили в департаменте образования администрации Перми. Об этом пишет «Вкурсе.ру».

До перехода в школу № 120 Ольга Модзгвришвили возглавляла Савинскую среднюю школу в деревне Ванюки Пермского муниципального округа. Общий стаж ее работы в должности директора общеобразовательных учреждений составляет 15 лет.

За многолетнюю работу в сфере образования руководитель удостоена почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Ранее школу № 120 возглавлял Сергей Филиппов. Его трудовой договор не был продлен, поскольку учреждение не выполнило установленные целевые показатели. В 2026 году он стал первым директором школы в Перми, с которым департамент образования решил не продлевать контракт. При этом с остальными 19 руководителями городских школ, у которых завершился срок действия трудовых договоров, соглашения были продлены.