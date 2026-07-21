Опасные для экологии Нижегородской области объекты могут ликвидировать за счет РФ

Нижегородская область претендует на федеральное финансирование для ликвидации мазутохранилища, полигона и двух прудов-накопителей кислых гудронов. Об этом сообщили в Минэкологии России.
Регионы, которые хотят получить деньги из федбюджета, должны до 15 сентября подготовить полный пакет документов: утвержденную проектно-сметную документацию и положительное заключение экологической экспертизы. Всего до 2030 года финансово планируют поддержать ликвидацию 50 опасных объектов.
«Те, кто его пройдет, получат финансирование и смогут приступить к непосредственной ликвидации уже в следующем году», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Следующий отбор объектов накопленного вреда по федеральному проекту состоится уже весной 2027 года.