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Опасные для экологии Нижегородской области объекты могут ликвидировать за счет РФ

Сейчас регион борется за финансирование.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская область претендует на федеральное финансирование для ликвидации мазутохранилища, полигона и двух прудов-накопителей кислых гудронов. Об этом сообщили в Минэкологии России.

Регионы, которые хотят получить деньги из федбюджета, должны до 15 сентября подготовить полный пакет документов: утвержденную проектно-сметную документацию и положительное заключение экологической экспертизы. Всего до 2030 года финансово планируют поддержать ликвидацию 50 опасных объектов.

«Те, кто его пройдет, получат финансирование и смогут приступить к непосредственной ликвидации уже в следующем году», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Следующий отбор объектов накопленного вреда по федеральному проекту состоится уже весной 2027 года.