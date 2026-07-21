Подрядчик согласился отремонтировать плитку на площади Победы за 34,4 млн рублей

«Работы, которые мы будем выполнять, носят больше косметический, то есть некапитальный характер, а так как этой площади уже 20 с лишним лет, мы говорили о том, что на будущее нужно смотреть, какие смыслы сюда вложить, нужно ли её переосмыслить и придумать здесь что-то новое», — заключила она.