Подрядчик согласился отремонтировать плитку на площади Победы за 34,4 млн рублей

В Калининграде определился подрядчик на ремонт гранитного покрытия на площади Победы. Всего, согласно порталу Госзакупок, в торгах участвовали три компании (их названия пока не раскрываются и обозначены номерами). Победителем стала компания, снизившая первоначальную цену с 34 600 000 рублей до 34 427 000 рублей.
Как сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова во вторник, 21 июля, весной другой подрядчик отремонтировал часть площади, расположенную ближе к зданию мэрии.
«Мы поднимали плитку, сделали там бетонное основание и заново положили эту плитку, — напомнила чиновница. — В настоящий момент у нас заключен контракт на оставшуюся часть площади, где мы снова будем поднимать плитку (у нас уже отобран подрядчик). Приведём в порядок, потому что здесь плитка очень сильно разрушена».
Дятлова добавила, что подрядчику предстоит не просто заменить плитку, а также уложить новое основание под нее.
«Будем делать бетонную стяжку, сверху укладывать бетон, потому что, к сожалению, в противном случае нам нужно ремонтные работы делать каждый год», — уточнила она.
Также глава администрации напомнила, что власти намерены «пересмотреть концепцию» центральной части площади.
«Работы, которые мы будем выполнять, носят больше косметический, то есть некапитальный характер, а так как этой площади уже 20 с лишним лет, мы говорили о том, что на будущее нужно смотреть, какие смыслы сюда вложить, нужно ли её переосмыслить и придумать здесь что-то новое», — заключила она.
Ранее глава горадминистрации Елена Дятлова рассказывала, что власти Калининграда не отказались от планов полностью реконструировать площадь Победы, несмотря на то, что в 2026 году на ней вновь проводится лишь текущий ремонт.
Напомним, площадь Победы была благоустроена в 2005 году, к 750-летию Калининграда. Работы по замене повреждённого покрытия проводятся там регулярно на протяжении уже многих лет. В марте 2026 года на ремонт наиболее повреждённых участков плиточного мощения выделяли порядка 3 млн рублей.