Волгоградский производитель товаров из полимеров увеличил выработку на 35%

В пилотной части программы, которая длилась 3 месяца, сотрудники завода освоили новые инструменты бережливого производства, изучили методы картирования и анализа производственных процессов, а также подробно ознакомились с технологией быстрой переналадки SMED, которая позволяет значительно сократить время между стадиями производства. В течение следующих месяцев специалисты самостоятельно внедряли эти методы для устранения проблем в производственных потоках, распространяли успешные подходы на другие процессы и подразделения, а также проводили их общую оценку.