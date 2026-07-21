Волгоградский производитель товаров из полимеров увеличил выработку на 35%

Завод «Константа-2», занимающийся производством продукции из полимеров и композитов в Волгограде, подвел промежуточные итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». За полгода работы, организованной региональным центром компетенций (РЦК), выработка увеличилась более чем на 35%, сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.
Для оптимизации производственных процессов на предприятии проводился полноценный комплекс мер: в ходе диагностики эксперты РЦК выявили 29 узких мест, приводивших к потерям. После чего был разработан детальный план-график, к ускоренной реализации которого подключились внутренние специалисты. В качестве пилотного участка в рамках реализации проекта был выбран процесс изготовления комбинированных уплотнений. За 6 месяцев реализации проекта специалистам удалось снизить время протекания процесса на 16,5%.
В пилотной части программы, которая длилась 3 месяца, сотрудники завода освоили новые инструменты бережливого производства, изучили методы картирования и анализа производственных процессов, а также подробно ознакомились с технологией быстрой переналадки SMED, которая позволяет значительно сократить время между стадиями производства. В течение следующих месяцев специалисты самостоятельно внедряли эти методы для устранения проблем в производственных потоках, распространяли успешные подходы на другие процессы и подразделения, а также проводили их общую оценку.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.