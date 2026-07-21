В Красноярском крае бизнесмены оплатят содержание нелегальных работников

21 июля в ведомстве поделились, что двое граждан другой страны пробыли в Центре почти три месяца: один 80 дней, а другой 84 дня. Все это время их за счет государства кормили, поили, стирали им вещи, отапливали помещение, подавали в него воду и вывозили мусор. Все эти услуги обошлись бюджету в 130 тысяч рублей.