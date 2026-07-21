Россиян предостерегли от приготовления льда из некипяченой воды

При появлении осадка или запаха стоит использовать мягкую губку с нейтральным моющим средством, избегая абразивов, которые создают царапины для бактерий, посоветовала эксперт. Она добавила, что доливать свежую воду в форму с остатками льда не стоит. Лучше удалить старый лед, вымыть и высушить форму, а затем залить свежей кипяченой водой, посоветовала Золотарева.