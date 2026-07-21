Россиян предостерегли от приготовления льда из некипяченой воды

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Живые бактерии могут сохраняться в замороженной воде и вызывать расстройство желудка, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
«Нахождение воды в открытой емкости приводит к накоплению микроорганизмов. Заморозка не инактивирует их полностью — при низких температурах бактерии впадают в анабиоз, но сохраняют жизнеспособность после размораживания (листерия, сальмонелла, кишечная палочка)», — сказала Золотарева «Газете.Ru».
По словам эксперта, при комнатной температуре бактерии размножаются активно, и уже через сутки их количество может превышать санитарные нормы в десятки раз. Кристаллы льда разрушают часть микроорганизмов, но другие остаются живыми, пояснила Золотарева.
«Надежный способ уничтожения бактерий перед заморозкой — кипячение воды в течение одной-трех минут. Бутилированную воду кипятить не нужно, но после вскрытия не храните ее при комнатной температуре более суток», — отметила специалист.
Золотарева также порекомендовала мыть форму для льда после каждого использования. На влажной поверхности за шесть — восемь часов образуется бактериальная биопленка, которую нельзя смыть холодной водой, подчеркнула она.
При появлении осадка или запаха стоит использовать мягкую губку с нейтральным моющим средством, избегая абразивов, которые создают царапины для бактерий, посоветовала эксперт. Она добавила, что доливать свежую воду в форму с остатками льда не стоит. Лучше удалить старый лед, вымыть и высушить форму, а затем залить свежей кипяченой водой, посоветовала Золотарева.
Хранить лед стоит в герметичном контейнере — это защитит его от бактерий из воздуха и перекрестного заражения, подчеркнула специалист. Оптимальный срок хранения домашнего льда — не более 14 дней, заключила Золотарева.