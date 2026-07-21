Липецкая структура «Газпрома» требует с «РИР Энерго» почти 237 млн рублей

Это первый иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к АО «РИР Энерго» в 2026-м. В прошлом году стороны трижды встречались в суде. Во всех случаях заявления подавало «Газпром межрегионгаз Липецк». Разбирательства до сих пор не завершены. Совокупная сумма требований оценивается в 157 млн руб. Все заявления касаются неоплаты газа по договорам поставки. Судебное заседание по одному из исков пройдет 5 августа, по двум — 15 сентября.