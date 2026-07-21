Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро в Восточный

«Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции “Гольяново” до района Восточный, который находится за МКАДом. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому что жителям приходится выезжать на очень перегруженное Щелковское шоссе, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», — подчеркнул Собянин.